Entre crisis familiar, celebran David y Victoria Beckham 27 años de casados

David y Victoria Beckham demostraron que, pese a la complicada situación familiar que atraviesan, su relación sigue tan sólida como hace casi tres décadas.

La pareja celebró su aniversario número 27 de bodas con románticos mensajes y fotografías inéditas, compartidas en redes sociales, donde recordaron algunos de los momentos más importantes de su historia de amor.

La fecha, sin embargo, llega en medio del persistente distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, una fractura familiar que ha acaparado titulares durante los últimos meses y que sigue sin mostrar señales de reconciliación.