Maluma y su novia Susana Gómez han debutado como padres de una nenita, quien llevará por nombre París. Sin embargo, lo que parece ser un momento especial para la pareja se ha visto empañada por el reclamo de una abogada de nombre Angélica Monsalve Gaviria, quien asegura que no puede ver a su nieto recién nacido porque está en el mismo hospital que la pareja del intérprete de Felices los 4.

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica. En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de...

La también fiscal continuó dando detalles de lo que ocurre en el mencionado centro de salud. “La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les quiete el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico”, enfatizó.

Los señalamientos no solo fueron hacia el intérprete de música urbana, también contra el nosocomio. “Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan cada día”, concluyó.

“Maluma se quejaba porque no lo dejaron entrar a un lugar y ahora por él, no dejan que Angélica vea a Piero”; “No debe haber tratos discriminatorios, la salud es un derecho, no un privilegio de millonarios”; “Totalmente de acuerdo, en que es un abuso por parte del cantante”, y “Esto es inaudito, que Maluma cierre una clínica por nacer su hija, violando los derechos de los demás, es un atropello garrafal”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Hasta el momento, Maluma no se ha pronunciado al respecto y fue su novia Susana Gómez quien anunció el nacimiento de su hijita con una imagen, el blanco y negro, donde se ve al cantante tocando con su rostro la cara de la bebita, justamente, en el mencionado hospital.