Entrega Kenia Os trofeo a Nikola Jokić, jugador más destacado del NBA Mexico City Game 2026

La cantante mazatleca Kenia Os fue una de las figuras invitadas al NBA Mexico City Game 2026, celebrado en la Arena Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de participar en la ceremonia de reconocimiento al mejor jugador del encuentro entre Denver Nuggets e Indiana Pacers.

La intérprete de “Malas decisiones” fue la encargada de entregar el trofeo Michelob ULTRA Superior Player of the Match al basquetbolista serbio Nikola Jokić, estrella de los Nuggets, quien destacó durante el partido con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

El encuentro terminó con la victoria de Denver Nuggets por marcador de 114-102 frente a Indiana Pacers, en una jornada que reunió a aficionados del baloncesto y distintas personalidades del entretenimiento.

A través de sus redes sociales, Kenia Os compartió una imagen de su participación en la entrega del reconocimiento y acompañó la publicación con la frase.

“Nunca me había sentido tan pequeñita en mi vida”, en referencia a la experiencia de coincidir con el destacado jugador de la NBA.

La presencia de la cantante también formó parte de la lista de celebridades que asistieron al encuentro. ESPN Deportes compartió en sus plataformas sociales imágenes de algunos de los invitados, entre ellos Kenia Os, Gambito Ballesteros y Pascal Nadaud, entre otros.

El NBA Mexico City Game 2026 representó el partido número 35 de temporada regular o pretemporada de la liga disputado en territorio mexicano desde 1992, consolidando a México como una de las sedes internacionales de la NBA.