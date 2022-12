“Te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía, no me importó nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos lo días. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas, se eligen cada mañana para pasar una vida juntos, te amo con todo mi corazón. Un día inolvidable”, Escribió Mariana.