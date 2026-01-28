Entregan condecoración en Francia a Victoria Beckham

La diseñadora británica y ex integrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, fue condecorada en París con la Orden de las Artes y las Letras por su trayectoria en la moda y el entretenimiento, en un acto celebrado en medio de un conflicto familiar público con su hijo mayor, Brooklyn Beckham. La ceremonia se realizó el 26 de enero de 2026 en la sede del Ministerio de Cultura de Francia, donde también asistió parte de su familia y figuras destacadas del mundo de la moda internacional. Este reconocimiento francés, que distingue a personalidades que han contribuido de manera significativa a la vida cultural, musical o artística, se dio justo cuando la familia Beckham estaba en el foco mediático por declaraciones de Brooklyn sobre su relación con sus padres, lo que añade un contexto más complejo a la celebración.

Victoria Beckham fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una condecoración que otorga el Ministerio de Cultura francés a personalidades que se han destacado por su contribución al arte y la cultura. La ministra de Cultura, Rachida Dati, calificó a Beckham como “un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses”. Durante la ceremonia, Victoria compartió varias fotografías del evento en sus redes sociales junto con un mensaje emotivo, detalla elimparcial.com

La ministra de Cultura, Rachida Dati junto a Victoria y David Beckham.