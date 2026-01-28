Entregan condecoración en Francia a Victoria Beckham

La diseñadora británica y ex integrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, fue condecorada en París con la Orden de las Artes y las Letras por su trayectoria en la moda y el entretenimiento, en un acto celebrado en medio de un conflicto familiar público con su hijo mayor, Brooklyn Beckham.
La ceremonia se realizó el 26 de enero de 2026 en la sede del Ministerio de Cultura de Francia, donde también asistió parte de su familia y figuras destacadas del mundo de la moda internacional.
Este reconocimiento francés, que distingue a personalidades que han contribuido de manera significativa a la vida cultural, musical o artística, se dio justo cuando la familia Beckham estaba en el foco mediático por declaraciones de Brooklyn sobre su relación con sus padres, lo que añade un contexto más complejo a la celebración.
Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)
Victoria Beckham fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una condecoración que otorga el Ministerio de Cultura francés a personalidades que se han destacado por su contribución al arte y la cultura. La ministra de Cultura, Rachida Dati, calificó a Beckham como “un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses”.
Durante la ceremonia, Victoria compartió varias fotografías del evento en sus redes sociales junto con un mensaje emotivo, detalla elimparcial.com
“Ser reconocida aquí y acogida de esta manera es un gran privilegio, que refleja décadas de compromiso y dedicación...Gracias también a los socios comerciales que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi esposo e inversor original. No podría estar más agradecida; lo son todo para mí”, expresó
Estas palabras fueron acompañadas de imágenes junto a su esposo, David Beckham, y sus hijos Romeo, Cruz y Harper Beckham, que mostraron una unidad familiar en la celebración, aunque con la ausencia destacada de su hijo mayor.
El reconocimiento fue recibido en pleno París Fashion Week, un escenario clave para la moda internacional, lo cual subraya la importancia de la figura de Beckham como diseñadora y creadora de una marca global de moda.
Pocos días antes de la condecoración, el hijo mayor de los Beckham, Brooklyn Beckham, de 26 años, hizo públicas una serie de declaraciones en sus redes sociales, en las que acusó a sus padres de querer “controlar” su vida y de haber intentado “arruinar” su matrimonio con su esposa, Nicola Peltz Beckham.
En el acto de entrega de la condecoración, Victoria Beckham estuvo acompañada por su marido y sus tres hijos menores: Romeo, Cruz y Harper Beckham. Las fotografías publicadas en redes sociales mostraron momentos del evento con la familia presente, así como gestos de apoyo entre ellos.