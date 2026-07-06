Envía Flea, de Red Hot Chilli Peppers, emotivo mensaje a la Selección Mexicana

El domingo 5 de julio, el Estadio Ciudad de México —el Azteca— fue el escenario de la despedida del Tri del torneo. Inglaterra derrotó a México 3 a 2 en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 y avanzó a los cuartos.

Flea, integrante del famoso grupo de rock Red Hot Chilli Peppers mandó un mensaje de amor a México tras la eliminación del Tri del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Durante el Mundial, México recibió el respaldo de varios artistas internacionales. Pero antes del partido contra Inglaterra, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, tomó sus redes sociales para lanzar comentarios a favor de la selección inglesa, señalainfobae.com

El músico llegó a bromear con que México recibiría una goliza, declaración que le ganó una lluvia de respuestas de fans mexicanos. Tras el triunfo inglés, Gallagher volvió a sus redes a celebrar el resultado.

En contraste, Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, eligió otro camino. El músico publicó un mensaje directo y sin adornos: “México, los amo”. La publicación generó reacciones de inmediato y un internauta le preguntó el motivo. Flea respondió con una explicación que resumió décadas de vínculo personal con el país.

“Porque soy un chico de LA y crecí con muchos amigos mexicanos increíbles, porque a principios de los ochenta bajaba a México con casi nada de dinero y dormía en la playa, y los pescadores me daban pescado y los locales me cocinaban por un dólar. Y México siempre ha sido parte de mi vida y ha sido amable conmigo. Amo México“, escribió el músico.