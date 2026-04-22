Envía invitación Carlos Rivera a Taylor Swift para cantar juntos y con mariachi

Hace unas semanas, Carlos Rivera sorprendió a sus fans al compartir un video en el que interpretaba en español The Fate of Ophelia, uno de los éxitos de Taylor Swift. La versión no pasó desapercibida, ya que el cantante le imprimió su propio estilo al acompañarse de mariachi, dándole un giro inesperado y muy celebrado por su público. El entusiasmo creció aún más el fin de semana pasado, cuando llevó esta interpretación al escenario de la Arena Guadalajara, donde la respuesta fue inmediata. Los asistentes corearon la canción y no tardaron en pedir que esta versión se mantenga de forma permanente en su setlist.

Ante la reacción, Carlos Rivea decidió ir un paso más allá. Motivado por el éxito de su palomazo, el cantante extendió públicamente una invitación a Taylor Swift para interpretar juntos el tema, imaginando una colaboración especial que combine el español con el mariachi, detalla quien.com “Me empezaron a taggear: ‘Carlos, por favor haz el cover de esta canción’. Yo la escucho y es la misma de Taylor Swift en mariachi, pero es buenísima!”, aseguró el cantante durante su participación en el programa de radio Enrique Santos Show. “Entonces le dije a mi mariachi del show: ‘Muchachos, hay que sacar esta versión’”, agregó. Según contó, el resultado, que compartió en su cuenta de TikTok, superó por completo sus expectativas y terminó generando un impacto mucho mayor del que había imaginado.