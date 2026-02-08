Envía Katy Perry un mensaje de apoyo a Bad Bunny por su actuación en el Super Bowl

Aunque los detalles de su presentación se han mantenido en secreto hasta hoy, hay algo seguro: Cuando salga al campo del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista de 31 años se convertirá en el primer latino en solitario y en español en encabezar el espectáculo.

Después del segundo cuarto del juego, Bad Bunny subirá al escenario para ofrecer el famoso show de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que promete ser “una gran fiesta”, además de que el cantante quiere llevar “mucha de su cultura” al escenario.

Finalmente el día ha llegado: hoy, Bad Bunny será el encargado del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX , uno de los momentos más esperados del evento deportivo.

Tras el anuncio oficial de que el puertorriqueño encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las reacciones de varios de sus colegas no se hicieron esperar. A pocas horas de que se lleve a cabo el show, Katy Perry le envió un emotivo mensaje a Bad Bunny a través de su cuenta de X.

La artista estadounidense le pidió al puertorriqueño “recordarle al mundo cuál es el verdadero sueño americano”: Tú puedes con esto @sanbenito recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano #SuperBowlLX”, escribió la artista californiana, detalla quien.com

Durante la conferencia realizada el 5 de febrero, previa al Super Bowl que se celebrará este domingo 8 de febrero, Bad Bunny confirmó que su presentación tendrá una duración de 13 minutos, un reto en el que deberá condensar su identidad artística y proyección global ante una audiencia que va mucho más allá del fútbol americano.

El reguetonero aseguró que “el mundo estará feliz este domingo; se divertirán, bailarán y pasarán un gran momento”. También adelantó que su presentación “será una gran fiesta” en la que busca llevar mucha de su cultura al escenario.

Aunque evitó dar detalles, invitó al público a dejarse llevar y disfrutar: “La gente solo debe preocuparse por bailar”, señaló, al tiempo que destacó que no importa si no hablan español, porque “no hay mejor danza que la que viene del corazón”.

Bad Bunny expresó su agradecimiento por tener la oportunidad de presentarse en uno de los eventos con mayor a nivel mundial “Me siento muy agradecido y, aunque por momentos me vean serio, estoy feliz; simplemente estoy procesando todo y viviendo un día a la vez”, afirmó.