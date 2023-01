“Es totalmente serio y Ángela, definitivamente, es una víctima en este caso... No es justo que tengamos esta apertura y no se pueda hablar de la verdad. Esta chava está siendo víctima de los tiempos y bendito sea Dios hay leyes que serán utilizadas”.

En este sentido, insinúo que su hija fue la que decidió emprender acciones legales en el asunto e hizo hincapié en lo importante que es todas las personas que pasen por un episodio de violencia sexual se defiendan.

“Ángela tiene ese micrófono y yo también... pero hay mucha gente que no y le pasa eso todos los días. El 85 por ciento de las mujeres en México son violentadas de alguna u otra manera en las redes”.

Asimismo, calificó de ‘inconscientes’ a los responsables de esta ‘bromita’, y aprovechó para mandarles una fuerte advertencia:

“Nosotros como disquera y como personas un poquito más conscientes que estos chamacos que hacen estas cosas, pues vamos con todo... Claro que se va a investigar. De hecho, está tipificado ya en la ley, violencia sexual digital, de acuerdo a la ley Olimpia”.

Pepe reiteró, “Yo creo que se tiene y se debe tomar este caso como un ejemplo, definitivamente para que no se le haga fácil a la gente hacer esto, como no se le hace fácil matar a alguien en la calle. No hay que normalizar este tipo de cosas, y la tecnología sirve para otras cosas... Yo no tomo tan enserio las redes, pero esto ya es pasar a otro nivel”, dijo.