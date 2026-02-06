Envía Ricky Martin una carta de felicitación a Bad Bunny y se hace viral

Si bien el intérprete de Baile Inolvidable recibió felicitaciones de diversos artistas, quizá la más emotiva es la que Ricky Martín le dedicó a través de un artículo de opinión que publicó el periódico de Puerto Rico El Nuevo Día, detalla quien.com

La carta se tituló Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos. El domingo 1 de febrero pasado, Bad Bunny se convirtió en el ganador del premio más importante de la 68 edición de los Premios Grammy, Álbum del año. Además, el puertorriqueño triunfó en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Musical Global por Eoo .

El cantante Ricky Martin escribió una carta dedicada a su compatriota, Bad Bunny , donde mostró lo orgulloso que se siente de él por haberse convertido en el segundo hispano hablante en ganar Álbum del año en los Grammy, además de haberse llevado otros dos gramófonos por su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS .

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, inició Ricky Martin.

El intérprete de Livin’ la Vida Loca llamó al triunfo de Bad Bunny una “victoria cultural y humana porque otros lo piden” y ha llegado “lejos sin soltar de dónde vienes. Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”.

Dentro del artículo que es exclusivo para suscriptores, pero que Ricky Martin compartió a través de sus historias de Instagram, admitió: “Te vi levantar los premios y se me hizo un nudo en la garganta”.

El cantante también mencionó que “lo que más lo tocó” fue que Bad Bunny defendiera a la comunidad inmigrante: “Tu elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha”.

Finalmente, Ricky Martin también agradeció “desde el corazón” a Benito, “de un boricua a otro”, el “recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, frase que dio nombre al artículo del cantante publicado en El Nuevo Día.

El cantante también mencionó que “lo que más lo tocó” fue que Bad Bunny defendiera a la comunidad inmigrante: “Tu elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha”.

Finalmente, Ricky Martin también agradeció “desde el corazón” a Benito, “de un boricua a otro”, el “recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, frase que dio nombre al artículo del cantante publicado en El Nuevo Día.