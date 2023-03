“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin mencionar su nombre, la intérprete de temas como No me extraña nada y Rueda mi mente, admitió que desde hace 365 días ha tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada y la desvergüenza de un abusador que se siente intocable. Asimismo, reclamó a quienes cuestionan su historia.

Después compartió tres grandes aprendizajes y reflexiones que le ha dejado esta experiencia y esta lucha para que menores de edad no sufran el abuso sexual.

“Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite. Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo y por último, si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor”, resaltó la cantante.

Sasha denunció que uno de cada cuatro menores de edad sufre violencia sexual en México y que, lamentablemente, sólo una de cada diez hablará del tema. De ahí que compartió un comunicado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim, en el que exhorta a los medios de comunicación a evitar realizar juicios de valor sobre casos de mujeres violentadas.