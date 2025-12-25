$!Envía Yolanda Andrade fuerte mensaje, ante acusaciones a su hermana Marilé

Yolanda Andrade sorprendió al reaparecer públicamente en medio de los rumores que aseguran estaría siendo privada de su libertad por su propia hermana, Marilé, y el novio de esta, Sergio Araiza Roldán. La presentadora ‘posteó’ durante las primeras horas de esta Navidad un video en el que se le puede ver al interior de una casa, sentada en un sofá. La presentadora publicó un video que grabó en medio de su celebración navideña y en el que también aparecen su hermana Marilé y su novio, Sergio Araiza, quienes están siendo acusados de tenerla privada de su libertad.

“Querido público conocedor, estén donde estén mis mejores deseos de corazón”, dice en un inicio, hablando a ritmo lento frente a la cámara. Luego de recalcar que no es una persona que festeje “mucho” esta fecha, la también actriz compartió el motivo por el que ahora sí celebró, detalla univison.com “Pero, en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos: mi sobrino, de Luxemburgo; mi familia, de Estados Unidos y de Colombia”, explicó la sinaloense. Ella agradeció precisamente a Marilé y a Sergio por “organizar esta cena familiar” e hizo una dura confesión sobre lo que piensa de su futuro.