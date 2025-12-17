Envía Yolanda Andrade un mensaje desde el hospital, tras su recaída

Jorge Carbajal explicó en un reciente video compartido en las redes sociales de En Shock que, aunque no podía dar detalles médicos precisos, la recaída que enfrenta Yolanda ha sido considerable y la ha dejado física y emocionalmente debilitada.

La noticia fue compartida por Jorge Carbajal, conductor del programa En Shock y amigo cercano de la presentadora de Montse & Joe quien detalló no solo su estado de salud, sino también un mensaje que Yolanda le envió desde el hospital, mostrando su gratitud y fortaleza incluso en momentos difíciles.

La conductora Yolanda Andrade volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras confirmarse que se encuentra hospitalizada debido a una fuerte recaída.

“Está nuevamente hospitalizada, está internada, tuvo una recaída y fue una recaída la verdad es que muy fuerte”. El conductor agregó que la presentadora ha pasado por días complicados dentro del hospital, lidiando con cansancio, dolor y noches difíciles por el tratamiento, señala milenio.com

“No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida”.

A pesar de todo, Yolanda tomó un momento para enviarle un mensaje a Carbajal, dejando claro su deseo de agradecer el apoyo recibido de quienes la acompañan en este momento.

“El día de hoy me mandó un mensaje en el que la pudimos oír muy débil, muy cansada”. En el mensaje, la conductora expresó su gratitud hacia el equipo de En Shock y hacia los seguidores que han estado pendientes de su estado.

“Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, a las hermanas del En Shock, por todas sus oraciones, por todo su apoyo y por todo su cariño”. Carbajal destacó también que Yolanda pidió bendiciones para todos, enviando un mensaje de positivismo desde su situación delicada.

“Que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos, eso nos lo manda a decir Yolanda”. Carbajal también explicó que, aunque Yolanda le envió un audio desde el hospital, decidió no reproducirlo en el programa debido a lo débil que se escuchaba la conductora.

Esto, dijo, fue por respeto a su estado de salud, pero aseguró que transmitía fielmente el mensaje y las palabras de agradecimiento que ella quería compartir.

La salud de Yolanda Andrade continúa siendo seguida de cerca por sus amigos, familiares y seguidores, quienes esperan que pronto pueda recuperarse y regresar a sus actividades habituales.