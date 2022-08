La actriz Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolás ya conoció a su padre, el empresario Ernesto Zedillo Jr –hijo del ex presidente de México–. Años después de que el progenitor no se hiciera responsable de éste.

“Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”, compartió.

El encuentro se dio, dijo, luego de que Nicolás recibiera mensajes de Ernesto Zedillo Jr. cuando se acercaba la fecha de su cumpleaños.

El joven lo consultó con ella, quien recomendó solo pedirle un regalo.

“Yo no estaba, estaba con una amiga en un restaurante y me entra una llamada y me dice ‘mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’. Iba a ser el cumpleaños y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo’... dizque que le iba a llevar su regalo”, añadió.