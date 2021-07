Érika Zaba habla del distanciamiento entre los OV7

A pesar del panorama, la también modelo aseguró que confía en que esta situación termine en buenos términos y que será el tiempo quien ayude a limar las diferencias. Puntualizó Infobae.

“Se va a arreglar y se va a solucionar, pero también necesitamos tiempo, como todos los amigos no puedes solucionar todo al momento, se tienen que bajar las aguas, todavía sigue sin abrir el Auditorio Nacional, todavía tenemos tiempo”, comentó esperanzada.

Contrario a las declaraciones de Mariana Ochoa, Zaba negó que alguno de los integrantes haya expresado que no quería participar en la gira por los 30 años de OV7.

“Nadie ha escuchado ni fuera ni dentro a alguien que no quiera estar en la gira, nadie lo ha dicho, ¡Cómo crees! Nos hemos dedicado 30 años, esta es una gira soñada por nosotros más que nada”, aseguró.

“Son diferencias que tenemos como de decisiones, todos saben que no tenemos un mánager, nosotros siete somos los propios dueños y me parece que necesitamos un mánager, (alguien) que lleve la batuta”, fue la propuesta que la cantante de 43 años expresó.

“He estado hablando con todos por separado, con otros juntos, yo creo que se va a solucionar”, sentenció sin dudar.

Por otro lado, Mariana Ochoa dio su versión de los hechos a través de su canal de Youtube.

“Es muy complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dan una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas”, lamentó la cantante.