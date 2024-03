Tras abandonar la cocina más famosa de México, Agustín reveló que si se sentía un poco triste por haber sido el segundo eliminado, no obstante se llevó grandes experiencias.

“De alguna manera le encuentras ese amor a la cocina de otra forma, lo terminas viendo con otros ojos. Me hubiera gustado seguir viviendo la experiencia porque la convivencia con todos fue increíble y el aprendizaje también”, dijo.

“Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero me tocó esto. No estaba tan fácil, era algo complicado y me tocó salir. Ver la variedad de pescados que dices ¿Cuál me va a tocar? No todos se preparan igual, desde ahí dije, madre mía”, resaltó el actor.