Es Bad Bunny el primer artista latino en superar los 100 millones de oyentes mensuales

Este logro coloca al intérprete de éxitos mundiales como Tití Me Preguntó, DTMF y Yo Perreo Sola en una posición de liderazgo absoluto dentro de la industria musical global, especialmente en el ámbito del streaming digital.

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a escribir un capítulo importante en la historia de la música digital, se convirtió en el primer artista latino en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según datos recientes recopilados por plataformas de seguimiento de música en streaming.

Los oyentes mensuales en Spotify representan el número de cuentas únicas que reproducen música de un artista dentro de un período de 30 días. Superar los 100 millones de oyentes mensuales no solo indica una enorme popularidad global, sino también una presencia constante y repetida de millones de personas que buscan activamente la música del artista cada mes.

Bad Bunny no solo ha alcanzado este umbral, sino que lo ha logrado en un momento donde existe una intensa competencia de artistas internacionales de todo el mundo, incluidos nombres pop consolidados y gigantes del entretenimiento en inglés, señala elimparcial.com

Spotify actualiza constantemente las cifras de oyentes y, según estadísticas recientes, Bad Bunny ha superado el umbral de los 100 millones de oyentes mensuales, lo que le permite figurar dentro del selecto grupo de artistas que han alcanzado ese nivel.

En esta lista exclusiva, Bad Bunny figura junto a artistas globales de gran impacto, pero lo distingue el hecho de ser el primer y único intérprete latino en llegar al hito, lo que resalta el alcance de su música más allá de los mercados de habla hispana.

Este récord se suma a otros logros de Bad Bunny como el de ser el artista más reproducido en Spotify a nivel mundial en varias temporadas, incluyendo su presencia como líder en 2025 con 19.8 mil millones de reproducciones según datos de Spotify Wrapped.

Los éxitos que han impulsado su alcance incluyen álbumes y sencillos que han dominado las listas de popularidad internacional, consolidando su presencia no solo en plataformas digitales, sino también en radio tradicional y rankings globales de música.

Además, su impacto cultural ha crecido exponencialmente en diversas regiones del mundo, desde América hasta Europa y Asia, donde su música se ha integrado en playlists, radio y dispositivos personales de millones de oyentes.

Uno de los factores que ha impulsado esta marca histórica es la continua evolución artística de Bad Bunny, quien ha explorado sonidos y ritmos que trascienden los géneros tradicionales del reguetón y el trap. Su innovación musical, combinada con colaboraciones con artistas de diferentes estilos, ha ampliado su audiencia.

Además, su participación en eventos masivos —como el Super Bowl 2026, donde ofreció un espectáculo completo en español ante millones de espectadores— generó un notable aumento en reproducciones y búsquedas de su catálogo.

El impacto del Super Bowl también se evidenció en un aumento considerable en reproducciones de sus canciones en Spotify, Apple Music y otras plataformas de streaming, lo que contribuyó al incremento en su número de oyentes mensuales.