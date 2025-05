Es Billie Eilish la máxima ganadora en los American Music Awards 2025

La intérprete de Birds of a Feather , no solo se llevó el premio a mejor artista del año, sino que además, se alzó con más de seis galardones, incluyendo los de Álbum del Año, Canción del Año, Artista Gira Favorita, Artista Pop Femenina, Álbum Pop Favorito y Canción Pop Favorita.

Es la primera vez que no gana en los AMAs desde 2007, cuando fue nominada en una categoría (artista femenina country favorita), pero perdió contra Carrie Underwood. Swift perdió en cinco de esas seis categorías este año ante Billie Eilish: artista del año, álbum del año, artista favorita de gira, artista femenina pop favorita y álbum pop favorito.

Pero no sería una entrega de premios sin desaires y sorpresas, y hubo algunas grandes en los AMAs de este año, empezando con la cantante Taylor Swift, quien a pesar de haber tener un récord de 40 premios en los American Music Awards, este año no incrementó su colección, a pesar de sus seis nominaciones.

Álbum Pop Favorito: Billie Eilish/Hit Me Hard and Soft

Video Musical Favorito: Lady Gaga & Bruno Mars, Die With A Smile.

Colaboración del Año: Lady Gaga & Bruno Mars/Die With a Smile

Canción del Año: Billie Eilish/Birds of a Feather

Álbum del Año: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Canción Pop Favorita: Billie Eilish/Birds of a Feather

Canción Country Favorita: Post Malone ft. Morgan Wallen, I Had Some Help

Artista de Hip-Hop Masculino Favorito: Eminem

Artista de Hip-Hop Femenina Favorita: Megan Thee Stallion

Álbum Favorito de Hip-Hop: Eminem/The Death of Slim Shady

Canción Favorita Hip Hop: Not Like Us