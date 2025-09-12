Es Carín León el primer artista latino en conquistar ‘La Sphere’, en Las Vegas

Carín León continúa dejando una huella profunda en la música y cultura latina en Estados Unidos al convertirse en el primer artista latino en presentarse en La Sphere de Las Vegas, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.
Con el anuncio de su residencia limitada, producida por AEG Presents, León llevará tres shows al recinto revolucionario como parte de la celebración anual del Día de la Independencia de México en Las Vegas.
La llegada de León al Sphere establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos, al tiempo que lo consolida como pionero que abre las puertas para la música en español a nivel global y lo consolida como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.
Una publicación compartida por ᴄᴀʀɪɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)
Los fans de León tuvieron la oportunidad de disfrutar de un despliegue visual y puesta en escena nunca antes vistos en la música en español, con León haciendo uso de las tecnologías de nueva generación de la Sphere, incluyendo la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve, cubre y rodea a la audiencia creando un ambiente visual completamente inmersivo.
El recinto también cuenta con el sistema de audio más avanzado del mundo para conciertos, Sphere Immersive Sound, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables para cada asistente.
El arrollador talento de Carín León lo ha establecido como uno de los artistas latinos más imponentes de la actualidad. El ganador del Grammy y Latin Grammy ha conquistado importantes escenarios musicales de Estados Unidos, como el Grand Ole Opry en Nashville.
También en marzo de 2025 hizo historia al convertirse en el primer artista mexicano en actuar en el escenario principal del reconocido Rodeo Houston, además de marcar un récord histórico de audiencia para un artista hispano al reunir a más de 70 mil personas.
León se ha convertido en una figura mexicana ya reconocida dentro del mercado musical anglosajón, forjando innovadoras colaboraciones con estrellas del country como Kacey Musgraves, con quien recientemente lanzó Lost In Translation, así como Leon Bridges y Kane Brown quienes participaron en los temas It was always you (Siempre fuiste tú) y The one (Pero no como yo) respectivamente, ambos sencillos parte del álbum ganador del Grammy por Boca Chueca, Vol. 1. Sin olvidar el anuncio de la colaboración con la leyenda del rock, Bon Jovi, en su álbum Forever Legendary Edition.