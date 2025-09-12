Es Carín León el primer artista latino en conquistar ‘La Sphere’, en Las Vegas

Carín León continúa dejando una huella profunda en la música y cultura latina en Estados Unidos al convertirse en el primer artista latino en presentarse en La Sphere de Las Vegas, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. Con el anuncio de su residencia limitada, producida por AEG Presents, León llevará tres shows al recinto revolucionario como parte de la celebración anual del Día de la Independencia de México en Las Vegas. La llegada de León al Sphere establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos, al tiempo que lo consolida como pionero que abre las puertas para la música en español a nivel global y lo consolida como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.

Los fans de León tuvieron la oportunidad de disfrutar de un despliegue visual y puesta en escena nunca antes vistos en la música en español, con León haciendo uso de las tecnologías de nueva generación de la Sphere, incluyendo la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve, cubre y rodea a la audiencia creando un ambiente visual completamente inmersivo. El recinto también cuenta con el sistema de audio más avanzado del mundo para conciertos, Sphere Immersive Sound, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables para cada asistente.