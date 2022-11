$!Es Chris Evans el ‘hombre vivo más sexy del año’, nombrado por la revista People

La revista People acaba de coronar al actor Chris Evans como el hombre vivo más sexy de este año. El anuncio se realizó en The Late Show with Stephen Colbert , con la ayuda de John Oliver y Dwayne Johnson.

“Mi madre estará muy contenta”, dijo en la entrevista para la portada de la revista, que saldrá a la venta el viernes. “Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”.

“Si le dijeras a un Chris Evans de secundaria que algún día sería nombrado el hombre vivo más sexy de People, ¡estaría emocionado!” dijo la estrella de Hollywood a la revista en el artículo de portada del número de esta semana, en el que se realizó el anuncio.

En la lista de premiados figuran también John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum y David Beckham.

La ex estrella de Capitán América, quien no pudo aparecer en el programa, fue felicitado por Johnson en el set de su película, Red One. “Significa mucho viniendo de un ex hombre vivo más sexy”, le dice Evans a Dwayne Johnson en el video.

Sin embargo, Johnson, estrella de la portada de El hombre más sexy de 2016, lo corrigió: “Nunca renuncié al título... Soy el hombre vivo más sexy a perpetuidad, lo que significa de por vida”.