Es oficial, nombran a David Beckham, Caballero por el Rey Carlos III

Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor.

Vestido elegantemente con un traje, David Beckham se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.

“Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento”, comentó el ex futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus papás.