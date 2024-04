Esta prueba implicó un gran reto para los cocineros ya que la mayoría de ellos no había hecho repostería, e incluso no conocían del todo los postres asignados. Como ventaja, los ingredientes que cada postre necesitaba los encontraron ya listos en su estación. Adicional, se solicitó que su preparación llevara un maridaje en vino rosado, blanco y tinto.

En este reto, los chefs nombraron ganador a Rey Grupero para ser capitán del próximo reto de campo, por lo que también tuvo que armar parejas para enfrentarse en la segunda prueba de la noche.

En el ya conocido reto de salvación, las celebridades jugaron Black Jack para elegir la proteína a preparar. Natalia (hongos) vs Sandra (trufa), Raúl (pato) vs Paco de Miguel (pollo), Jawy (porterhouse) vs Ferka (bistec), Harold (puerco) vs Ernesto (jabalí) e Itzel (caviar) vs Litzy (masago).

Ante la degustación de los expertos, las celebridades ganadoras de los duelos fueron: Jawy, Ernesto y Litzy, por lo que tuvieron la oportunidad de subir a balcón. Mientras que en los duelos de Sandra vs Natalia y Paco deMiguel vs Raúl no hubo ganador ya que ninguno de los platillos logró el cometido del reto, por lo que fueron enviados al reto de eliminación.

En este último reto, a los participantes se les asignó un chef para ser asesorados, un estado y una proteína. La suerte de este juego los colocó en la siguiente posición: Raúl: Chef Poncho, Jalisco y hongos, Ferka: Chef Herrera, Tabasco y camarones, Paco de Miguel: Chef Poncho, Baja California y almejas chocolate, Natalia: Chef Zahie, Hidalgo y escamoles, Sandra: Chef Zahie, Sinaloa y callo de hacha, Harold: Chef Herrera, Tamaulipas y pescado y, finalmente Itzel: Chef Zahie, Michoacán y charales.

Lamentablemente, el platillo de Sandra no cumplió con las expectativas de los chefs , el cual no fue bueno, y no fue ejecutado de forma correcta, por lo que tuvo que entregar su mandil y decir adiós a MasterChef Celebrity.