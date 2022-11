$!Es Taylor Swift la artista del año en los American Music Awards 2022

Otras figuras como Lionel Richie, 17 veces ganador de este premio, fue honrado con el Icon Award por las contribuciones de su carrera a la industria de la música, por lo que los cantantes Charlie Puth, Stevie Wonder y otros artistas ofrecieron un sentido homenaje a Richie sobre el escenario, brindando un recorrido por algunos de sus grandes éxitos como, All night long, además de Say you, Say me. y el celebre tema We are the world.