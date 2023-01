$!Es una falta de respeto: Critica Carin León nueva canción de Shakira

Durante un encuentro con la prensa, el cantante de regional mexicano fue cuestionado sobre la tiradera que lanzó Shakira al padre de sus hijos. El artista de 33 años fue contundente con su respuesta, pues no está de acuerdo en alimentar la música con rumores y chismes.

“Yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. La música es la cosa más noble que me ha tocado conocer en la vida”, concluyó

Las declaraciones de Carin León causaron revuelo, pues mientras algunos usuarios de las redes sociales comparten su punto de vista, otros creen que defiende a Piqué y que sus palabras son un ataque contra la colombiana.

“Para estar en el mundo de la música, este hombre está perdido en el espacio”, “Pues a Carin nadie le dice qué cantar y nadie le dice cómo manejar su vida”, “Lo que tiene es envidia por lo que ha logrado Shakira”, fueron algunos de los comentarios que recibió el mexicano.