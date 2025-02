Escribirá Michael J. Fox un libro dedicado a ‘Volver al Futuro’

Sin embargo, el anuncio no fue realizado por el mismo Fox, sino por el guionista y productor de la saga, Bob Gale, durante su participación en los Saturn Awards, celebrada recientemente en Los Ángeles.

Michael J. Fox es uno de los actores más queridos de Hollywood gracias a su gran catálogo de películas, aunque no cabe duda que su papel de Marty McFly en Volver al Futuro es el que más reconocido y todo parece indicar que aprovechará esto para escribir otro libro al respecto.

Gale admitió que no estaba seguro si estaba permitido compartir dicha información, aunque detalló que el libro, titulado Future Boy, sería un detrás de escenas sobre la experiencia de Michael J. Fox durante el rodaje de la primera película, señala elimparcial.com

Pese a no compartir una fecha de publicación, se espera que sirva como un regalo a los fanáticos como parte del 40 aniversario del estreno de Volver a Futuro.

Este no es el primer libro que Michael J. Fox escribe sobre sus experiencias en la industrias, pues ha escrito Un hombre afortunado (2002), Siempre mirando hacia arriba (2009), Cosas graciosas que pasaron en el camino hacia el futuro (2010) y No hay mejor momento que el futuro (2020).

No habrá cuarta entrega

Back to the Future o Volver al futuro es una de las franquicias de ciencia ficción más importantes y emblemáticas en el mundo del cine, por lo que el prospecto de una nueva entrega siempre emociona a los fans, aunque todo parece indicar que no hay mucha esperanza al respecto.

En una reciente entrevista, Bob Gale, el guionista de las películas fue contundente, e incluso algo tajante, con su respuesta a las súplicas por una nueva película de las aventuras de Marty McFly.