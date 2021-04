$!Ese martes se conmemoran 28 años de la muerte de Cantinflas

En una época donde era aún más escasa la presencia de mexicanos en Hollywood, Mario Moreno “Cantinflas” logró tener cierta influencia en la industria del cine, que ahora sigue viva gracias a la admiración que actores como Johnny Depp tienen hacia él.

El portal Infobae publicó que la semana pasada circuló información relacionada con el interés que Depp tiene en interpretar al “Mimo de México”.

Fue el nieto de Cantinflas, Mario Moreno del Moral, quien reveló la hasta ahora desconocida admiración de Depp por su abuelo.

“Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles... estábamos ahí grabando, estaba sentado Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ‘oye, tú sabes quién es Cantinflas’, y Johnny Depp le dice como ‘sí, por qué’, ah bueno, pues ese chavo que está allá, es su nieto. Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mi fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, relató al programa Ventaneando.

Según del Moral, durante la charla con Depp éste le contó que conoció a Cantinflas porque en cada visita que hacía a México encendía el televisor y siempre estaba en alguna película.

“Y él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tú sabes como actor cómo es la actuación, aunque no hables el mismo idioma, como los sentimientos traspasan la pantalla, como la risa es algo super potente’, entonces cómo él se reía viendo al personaje. Me contaba cuando mi abuelo gana en los Globos de Oro por La Vuelta al Mundo en 80 días y le gana a Marlon Brando y él lo sabía, o cuando mi abuelo presentó en los Óscar”.

Según Del Moral, Depp no solo admira a Cantinflas, también tiene intenciones de interpretarlo en cine.

Cuando se enteró de que existía la idea de hacer una película sobre él, “dice ‘sí esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor’, estuvimos platicando más, me dio su tarjeta y estuvimos platicando con su agente”.