La publicación compartida en la red social Instagram de la intérprete de Te felicito reveló que el actor británico hace parte del videoclip de Puntería. “Afinando el tiro con its Lucien en Puntería #LMYNL”, fueron las palabras de la cantante colombiana.

Después de 7 años de espera, Shakira regresa a la escena musical con su nuevo álbum titulado Las mujeres ya no lloran , que se lanzará este 22 de marzo.

A pesar de las especulaciones de los seguidores de la colombiana, no se conoce sí el actor y la artista estarían saliendo, lo que se sabe del británico es que estaría soltero debido a que desde 2021 no se le ha visto con una mujer, en ese año Laviscount estuvo saliendo con Jesy Nelson.

Lucien Leon Laviscount, con 31 años de edad, es principalmente conocido por su papel en la serie de la plataforma de streaming Netflix Emily in París . Su participación en Puntería generó rumores acerca de un posible acercamiento amoroso con Shakira, detalló infobae.com

En 2010 el actor también tuvo un amorío con la modelo Sophie y en 2009 salió con su compañera de set en Grange Hill, la actriz Hollyoaks Dominque.

El disco Las mujeres ya no Lloran no sólo marca el retorno de Shakira al mundo de la música, sino que también evidencia una evolución en su estilo, explorando géneros que van desde la balada y el afrobeat, hasta la música regional mexicana, el pop, el dance y el rock. Además, una canción inédita nuevamente aborda su relación con su ex pareja Gerard Piqué, cerrando así un ciclo de composiciones que hablan de la turbulenta etapa personal de la artista.

La cantante barranquillera utilizó sus plataformas digitales para ir mostrando pequeños adelantos de lo que será este álbum, incluyendo muestras audiovisuales de aproximadamente 30 segundos y sesiones fotográficas. La participación de sus seguidores en redes sociales ha sido entusiasta, generando miles de comentarios y reacciones a cada publicación.