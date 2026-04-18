Espera Natalie Portman a su tercer bebé

Así lo dio a conocer la propia actriz ganadora del Oscar por Cisne Negro en una entrevista con Harper’s Bazaar y luego de ser captada en las calles de París luciendo su pancita, que aunque intentó disimular con una capa oversize, no dejó lugar a dudas, según muestran fotos difundidas por Page Six.

Este viernes, Natalie Portman confirmó que está embarazada y en espera de su tercer bebé a los 44 años de edad, junto con su actual pareja, el músico francés, Tanguy Destable, recordado en México como TEPR, integrante y productor del grupo Yelle.

Además de confirmar la noticia en la entrevista, Natalie dejó ver que en esta ocasión vive su embarazo de una forma más consciente y pausada, con respecto a sus embarazos anteriores, en gran medida porque a su edad, puede representar un desafío tanto para la mamá como para el bebé, detalla quien.com

“Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, declaró a la revista, en la que subrayó además su sensibilidad hacia los temas de fertilidad, en parte por haber crecido con un padre médico especializado en esa área.

En su conversación con Harper’s Bazaar, Natalie Portman deja claro que hay una diferencia sustancial respecto a sus embarazos anteriores.

Ahora tiene una mayor conciencia del tiempo y de lo que implica. Habla de una “gratitud” que, en sus propias palabras, no se alcanza necesariamente cuando se es más joven, y de una calma construida a partir de saber exactamente qué tipo de entorno quiere para sí misma.

Esa claridad también se debe a su relación con Tanguy Destable. La actriz dice que tanto ella como el músico de 45 años están “muy emocionados”.

En cuanto a la condición física con que se prepara para el nacimiento de su tercer hijo, la actriz de V de Venganza y Jackie asegura sentirse fuerte y con más energía de la que esperaba. Esto se debe, en gran medida, a los hábitos que ha mantenido y que integran natación y la práctica del método gyrotonic, actividades que utiliza para “mantenerse fuerte”.

Asimismo, reveló que decidió no consumir contenidos sobre maternidad en redes sociales y confiar en su propia experiencia, acumulada tras dos hijos y más de una década ejerciendo ese rol.