Espinoza Paz está de estreno con ‘Que te duela más que a mí’

El tema se integra solo de composiciones de Espinoza Paz, mismas que hizo durante la cuarentena por la pandemia por coronavirus, y con este disco marca un regreso a la música, aunque nunca se fue del todo, pues aunque no había sacado nueva en su voz, se había dedicado a producir música para otros artistas.

Que te duela más que a mí Vol. 2 se compone de temas como Capilla Catedral, Qué tarde me di cuenta, Hoy te manifiesto, Sé que me levantaré, Amor divino, Déjenme sólo con ella, Sé que me recordarás, Se va a ir, Sin mirar atrás, Te di lo que tenía, Te volvería a amar igual y Mi venganza (Bonus Track).

Este último tema, Mi venganza, es parte de la telenovela La Desalmada y gracias al cual Espinoza Paz se ha colocado en los primeros lugares de popularidad.

"El tema principal, que viene siendo Mi venganza, lo escribí especialmente para la telenovela. Es una canción ranchera que cuenta un poquito la historia de la telenovela La desalmada y para mí ha sido muy especial trabajar en este proyecto tan bonito como es La desalmada y que me dieran la oportunidad de escribir una canción especialmente para la telenovela", contó Espinoza Paz en una entrevista para Bandamax.