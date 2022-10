Aunque se prevé que la imagen haya sido sacada del álbum fotográfico de años anteriores, cuando modelaba para Victoria’s Secret, a través de ella Prinsloo muestra su carácter e insinúa que es una mujer que no se deja sacudir ante las críticas a su persona.

Stroh expuso que ella creía que Levine estaba en trámites de liquidar su matrimonio con su esposa, no obstante, se ha dado cuenta de que la vida familiar de Levine, quien fue captado hace unos días por los paparazzi sonriente junto a Prinsloo, sigue intacta.

“Ahora me doy cuenta de que probablemente fue una táctica de manipulación de él... simplemente escondiéndose a simple vista. Tan pronto como me di cuenta de que no era así, corté las cosas con él”, agregó. Para concluir dijo, “No soy yo quien realmente sale lastimada aquí... son Behati y sus hijos. Y por eso lo siento muchísimo”.