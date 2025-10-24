‘Estalla’ Ana Bárbara en pleno concierto, tras una falla técnica en el audio

Aunque es reconocida por su talento y su característico humor, Ana Bárbara dejó en claro que también tiene sus límites y cuando se trata de trabajo, siempre buscará que todo salga a la perfección.
A través de redes sociales se volvió viral un video que muestra a la cantante de regional mexicano molesta por una aparente falla de audio, su enojo fue tanto que terminó por tirar su micrófono al suelo.
En la grabación que circula en redes sociales se puede ver a la cantante intentando realizar su presentación con normalidad; sin embargo, en las bocinas solo se escuchaba la pista de audio y no su voz.
Desde el primer momento se puede apreciar a Ana Bárbara desesperada por la falla de audio, primero comenzó a darle golpes al micrófono, intentando solucionar el error, detalla milenio.com
En su rostro se puede notar la desesperación y molestia al no poder realizar su presentación a la perfección. Tras varios intentos voltea al equipo de producción y comienza a hacer señales, recalcando la falla en su micrófono.
Al no recibir una solución, Ana Bárbara estrelló el micrófono contra el suelo y se volteó al público, quien la ovacionó ante la falla técnica.
Posterior a esto, una persona del equipo de producción se acercó a ella con un nuevo micrófono, pero aunque este sí se escuchaba en las bocinas, la cantante insistió en que ese también presentaba una falla, pues no podía ella escucharse en sus monitores de audio.
El momento ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, desde usuarios criticando la situación, hasta por quienes aplauden que la cantante busque la perfección en sus presentaciones.