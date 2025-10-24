‘Estalla’ Ana Bárbara en pleno concierto, tras una falla técnica en el audio

Aunque es reconocida por su talento y su característico humor, Ana Bárbara dejó en claro que también tiene sus límites y cuando se trata de trabajo, siempre buscará que todo salga a la perfección.

A través de redes sociales se volvió viral un video que muestra a la cantante de regional mexicano molesta por una aparente falla de audio, su enojo fue tanto que terminó por tirar su micrófono al suelo.

En la grabación que circula en redes sociales se puede ver a la cantante intentando realizar su presentación con normalidad; sin embargo, en las bocinas solo se escuchaba la pista de audio y no su voz.