‘Estalla’ Julio Preciado contra personal de una aerolínea

De acuerdo con la persona que difundió el video, el intérprete de música sinaloense se mostró molesto tras varios minutos sin recibir una solución clara por parte del personal. En las imágenes se le ve visiblemente alterado, reclamando atención y respuestas sobre su vuelo.

En redes sociales se viralizó un video en el que el cantante Julio Preciado protagoniza una fuerte discusión con personal de la aerolínea Volaris en el aeropuerto de Tijuana, luego de que su vuelo con destino a Mazatlán presentara retrasos.

El usuario que compartió el momento aseguró que, tras la discusión, Volaris finalmente reubicó al cantante en otro vuelo, y fue visto más tarde abordando en silla de ruedas. Sin embargo, algunos testigos señalan que el artista se habría incomodado nuevamente al recibir asientos en la parte trasera del avión, detalla milenio.com

Antes de subir al avión, Preciado fue captado en medio del altercado levantando la voz y exigiendo hablar con un responsable.

“A quien tengan que llamarle, me vale pura ma.., pero tienen que llamarle a alguien que me dé soluciones. No con ustedes, ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de aquí”, expresó molesto el cantante.

En otra parte del video, se le escucha insistir con tono firme mientras discutía con el personal de mostrador. “Tú elije, de una vez. A quien tengas que llamar me vale madres. Tienes que llamar a gente que me dé soluciones”.

Hasta el momento, Julio Preciado no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente, aunque su nombre se ha mantenido entre las principales tendencias debido al video que circula ampliamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.