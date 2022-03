“Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó.

María del Refugio Abarca Villaseñor aseguró que seguirá luchando porque cree en la ley y no permitirá que se lucre con la imagen de su esposo.

En un comunicado previo, la viuda aclaró que ni ella ni sus hijos quieren dinero de Televisa, y que este es un tema de dignidad.

“Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respecto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”.

Televisa emitió un comunicado en el que asegura que no ha recibido notificación judicial que prohíba que “El Último Rey: El Hijo Del Pueblo” pueda ser transmitida a nivel nacional, por lo que pese a rumores de una posible cancelación, se transmitirá como se tenía previsto.