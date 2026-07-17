‘Están entre nosotros’, la nueva entrega de ‘La Noche del Demonio’

La cinta promete introducir nuevos personajes, entidades sobrenaturales y una amenaza distinta a la vista en las películas anteriores.

La nueva entrega lleva por título La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros (Insidious: Out of the Further) y llegará a los cines el próximo 20 de agosto de 2026 en México.

La franquicia La Noche del Demonio (Insidious) está de regreso con una historia completamente nueva. Después del éxito de La Puerta Roja , la saga creada por James Wan y Leigh Whannell presentará una nueva protagonista y un relato que expandirá el universo de El Más Allá , el inquietante plano sobrenatural que ha dado identidad a la serie desde su primera película.

La historia sigue a Gemma, una joven madre que decide regresar a la casa donde pasó su infancia junto con su pequeña hija, con la intención de comenzar una nueva etapa de su vida, señala elimparcial.com

Sin embargo, muy pronto descubre que la vivienda mantiene una conexión con El Más Allá, el oscuro mundo donde habitan espíritus y entidades malignas que los seguidores de la franquicia conocen desde la primera película.

A diferencia de otros personajes de la saga, Gemma posee una habilidad poco común: puede entrar a ese plano sobrenatural y también convertirse en un puente entre ambos mundos, lo que provoca que varias entidades intenten cruzar hacia la realidad.

De acuerdo con la sinopsis oficial, cuando un ente comienza a perseguirla, la protagonista comprende que deberá enfrentarse a un peligro mucho mayor de lo que imaginaba para proteger a su hija y evitar que el mal llegue al mundo de los vivos.

Aunque la película pertenece a la misma franquicia, no continúa directamente la historia de la familia Lambert, protagonista de las primeras cinco entregas.

En cambio, presenta un elenco completamente renovado y una trama independiente, aunque conserva los elementos sobrenaturales que hicieron famosa a la saga, como El Más Allá, los demonios y las experiencias de proyección astral.

Esta decisión permite que nuevos espectadores puedan conocer la franquicia sin necesidad de haber visto todas las películas anteriores, mientras que los seguidores encontrarán referencias al universo ya establecido.

Uno de los regresos más esperados es el de Lin Shaye, quien volverá a interpretar a Elise Rainier, la médium que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Debido a que la nueva historia se desarrolla cronológicamente antes de algunos acontecimientos de la saga principal, el regreso de Elise será posible sin alterar la continuidad de las películas anteriores.

Su participación servirá para orientar a Gemma durante los fenómenos paranormales que comienzan a manifestarse y para profundizar en el conocimiento de El Más Allá.