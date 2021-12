Estas son las series coreanas más recomendadas del 2021

Gracias a El juego del calamar, las series coreanas en Netflix están recibiendo más atención e interés por parte de suscriptores que hasta ahora tal vez no conocían la cantidad de títulos que había del país asiático.

My Name (Una temporada, 8 episodios)

Yoon Ji Woo, miembro de la red del crimen organizado, se infiltra como oficial de policía y alberga una fría venganza en su corazón. Choi Moo Jin, el jefe de la red de narcotráfico más grande de Corea, ayuda a Yoon Ji Woo a ir de incógnito, y ella se encarga de que sus verdaderos motivos no sean fáciles de leer.

Inicialmente conocido como Undercover, ésta producción de Netflix cambió su nombre a My Name, protagonizado por Han So Hee, Ahn Bo Hyun y Park Hee Soon.

Obvio Vincenzo no puede permitir que esto suceda y se convirtió inesperadamente en un ‘héroe’.

Vincenzo, llegó a Geumga Plaza en busca de lingotes de oro, que están escondidos en una caja fuerte en el sótano de Geuma Plaza, pero este intenta ser comprado por una compañía construcción llamada Babel, los inquilinos no la quieren vender y Babel que es una compañía de corruptos y malvados los quiere sacar por las buenas o por las malas, no tiene problema en contratar, matones lo que sea para lograrlo.

Nevertheless (una temporada, 10 episodios)

La sinopsis de Nevertheless, drama de jTBC y Netflix, se trata de que Park Jae Uhn considera que las citas son una pérdida de tiempo, pero le gusta coquetear. Aunque es amigable y alegre con todos, no es pegajoso con los demás, más bien es un maestro en el juego del “empujar y tirar”, traza líneas firmes entre él y otras personas y no revela sus verdaderas emociones.

Yoo Na Bi, la protagonista, quiere tener una cita pero no confía en el amor después de una amarga experiencia con su primer amor. No obstante, cuando conoce a Park Jae Uhn, él logra hacer tambalear su decisión de no involucrarse sentimentalmente con ningún chico.

Run On (una temporada, 16 episodios)