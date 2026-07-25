Este domingo inicia La Casa de los Famosos México

Por primera vez, el público que vive fuera de México tendrá la oportunidad de votar directamente para salvar a sus favoritos, lo que cambiará por completo las estrategias de los concursantes.

Esta temporada abrirá opciones de streaming con acceso continuo y contempla cambios importantes para elegir a los eliminados.

La cuarta temporada de La Casa de Los Famosos México iniciará sus transmisiones este domingo 26 de julio, las 20:30 horas (del centro de México, 19:30 horas de Sinaloa), con nuevas dinámicas de convivencia para los integrantes.

Para mantener enganchada a la audiencia, la producción decidió traer de vuelta al equipo de conductores que ya se ganó al público en ediciones pasadas:

En las galas diarias y los retos de inmunidad estarán Odalys Ramírez y Diego de Erice; Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff se encargarán de los comentarios en los programas especiales.

La transmisión será de lunes a viernes a las 21:00 horas de Sinaloa por Canal 5. Por la plataforma Vix Premium se tendrá acceso a transmisión en vivo las 24 horas, con la función de multiventana para ver distintas áreas de la casa al mismo tiempo. A través del sitio web oficial del reality habrá acceso digital gratuito en la cámara principal gratis, durante las primeras dos semanas del programa.

La competencia arrancará con un total de 18 participantes, la cifra más alta en la historia del reality en el país. Hasta el momento, se ha confirmado de manera oficial a 15 famosos que entrarán a la casa.

Entre ellos, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Fede Vigevani, Karina Torres, Masad Altamimi, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Yanet García y Memo Schutz.