$!Este domingo se realizará la entrega de los Grammy Awards 2022

Todo está listo para que este domingo 3 de abril se realice la edición 64 de la entrega de los Grammy Awards 2022, evento que se desarrollará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con todo y decenas de estrellas desfilando por la alfombra roja.

En esta nueva edición, el músico de jazz estadounidense Jon Batiste lidera los Grammys con 11 nominaciones, seguido por Justin Bieber, H.E.R. y Doja Cat con ocho y Billie Eilish; y la sensación del pop, Olivia Rodrigo, con siete. En las categorías de música latina, destacan nombres como C. Tangana, Rauw Alejandro, Camilo, Karol G y Nathy Peluso, pero no figuran en las principales cuatro categorías de la noche, que en esta edición pasaron de tener ocho a 10 candidatos por decisión de la Academia de la Grabación.

Los que cantarán en los Grammys 2022 Los artistas invitados para la ceremonia de incluyen a J Balvin, María Becerra, Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, H.E.R., Lady Gaga, John Legend, Lil Nas X, Jack Harlow, Nas, Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Chris Stapleton, Carrie Underwood, Maverick City Music, Aymée Nuviola, Billy Strings, Cynthia Erivo, Leslie Odom, Jr., Ben Platt y Rachel Zegler. (Los últimos cuatro serán parte de un homenaje especial al difunto compositor y letrista Stephen Sondheim).

También, la organización de los Grammy Awards 2022, dio a conocer que el baterista de la banda Foo Fighters Taylor Hawkins, también será homenajeado durante la ceremonia en el MGM Grand Garden. La gala del los premios Grammy 2022 será transmitida a través de la cadena CBS en Estados Unidos. En Latinoamérica estará disponible por el canal TNT. También podrán seguirse a través de la plataforma de streaming Paramount+, en México dará inicio a partir de las 18:00 horas. º LISTA DE NOMINADOS Álbum del Año We Are: Jon Batiste Love For Sale: Tony Bennett & Lady Gaga Justice Triple Chucks Deluxe: Justin Bieber Planet Her Deluxe: Doja Cat Happier Than Ever: Billie Eilish Back Of My Mind: H.E.R. Montero: Lil Nas X

Sour: Olivia Rodrigo Evermore: Taylor Swift Donda: Kanye West Grabación del Año I Still Have Faith In You: ABBA Freedom: Jon Batiste I Get A Kick Out Of You: Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches: Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon Right On Time: Brandi Carlile Kiss Me More: Doja Cat Featuring SZA Happier Than Ever: Billie Eilish Montero: Call Me By Your Name: Lil Nas X Drivers license: Olivia Rodrigo Leave The Door Open: Silk Sonic Canción del Año Bad Habits: Ed Sheeran A Beautiful Noise: Alicia Keys y Brandi Carlile

Drivers license: Daniel Nigro y Olivia Rodrigo Fight For You: H.E.R. Happier Than Ever: Billie Eilish Kiss Me More: Doja Cat & SZA Leave The Door Open: Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars, compositores. Montero (Call Me By Your Name): Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill y Roy Lenzo, compositores (Lil Nas X). Peaches: Justin Bieber, Daniel Caezar y Giveon. Right On Time: Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth, compositores (Brandi Carlile) Mejor nuevo artista Arooj Aftab Jimmie Allen Baby Keem Finneas Glass Animals Japanese Breakfast The Kid Laroi Arlo Parks Olivia Rodrigo Saweetie Mejor álbum de rock Power Up: AC/DC Capitol Cuts Live From Studio A: Black Pumas