$!Este jueves cumple 55 años la actriz veracruzana Salma Hayek

Una de las mujeres mexicanas que ha logrado conquistar al mundo con su talento e increíble capacidad histriónica es Salma Hayek Jiménez.

Nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, el 2 de septiembre de 1966, este jueves cumple 55 años y se ha convertido en una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al Premio Óscar, que llama la atención por su belleza que con el paso del tiempo sigue impactando.

Su piel morena clara, una figura esbelta, un rostro fino y unos ojos cafés oscuros ha destacado en en películas como From Dusk Till Dawn del director Quentin Tarantino, así como en su papel más importante, la personificación de la pintora Frida Kahlo en 2002.

Hayek ha vivido su carrera sin hacer mucho caso a las especulaciones sobre si se ha intervenido quirúrgicamente para mantenerse bella a su edad, a lo que ella ha contestado que no es partidiaria de las cirugías.

”No he hecho nada. No sé cómo explicarlo”, fueron las palabras e incluso dijo que “A veces bebo agua, pero hay días en que no lo hago”. Pareciera entonces que gran parte de ese atractivo suyo viene de su personalidad.