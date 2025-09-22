Este martes, Chayanne por primera vez actuará en Los Mochis

Por fin llegó la fecha esperada por muchos sinaloenses, el cantante Chayanne ya está en la ciudad de Los Mochis para ofrecer su concierto que forma parte de su Bailemos Otra Vez Tour, programado para este martes 23 de septiembre, en el estadio de los Cañeros, el Chevron Park.

Este lunes, el artista llegó en un jet privado por la tarde junto con su equipo de trabajo, donde lo esperaban sus fans para darle la bienvenida. Al bajar del avión se acercó a su público y tomarse fotos con ellos.

El concierto con el intérprete será este martes, y se espera la llegada de los fanáticos desde las 18:00 horas, para dar inicio al concierto a las 21:00 horas.

La dirección de Tránsito Municipal de Ahome informó, que la entrada principal será por la calle Belisario Domínguez teniendo como salida la calle 10 de Mayo y Degollado.

Más de 6 años sin venir a Sinaloa

Hace poco más de 6 años de que el cantante puertorriqueño, Chayanne no pisaba tierras sinaloenses, y ahora lo hará en el antiguo Estadio Emilio Ibarra Almada, en Los Mochis, conocido actualmente como Chevron Park, el cual tiene una capacidad para 12 mil 500 personas. Es la casa del equipo de beisbol de los Cañeros de Los Mochis, aunque también es sede de eventos como conciertos.

Desde hace tiempo el cantante Chayanne a recibido el apodo de “el papá de todo México” (o incluso “el papá de toda Latinoamérica”), todo comenzó con una broma o meme en redes sociales.

Muchas madres en México (y otros países de Latinoamérica) son fans de Chayanne y han bromeado con sus hijos diciéndoles que él es su verdadero padre, o simplemente lo consideran un “crush”.

Esta broma se popularizó tanto y se extendió, especialmente durante fechas como el Día del Padre, donde miles de usuarios felicitan a Chayanne y le piden que los “reconozca como hijos”.

Hasta el propio Chayanne bromea en entrevistas y redes sociales sobre el tema afirmando que efectivamente es “el papá de toda Latinoamérica”.