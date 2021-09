$!Este martes, Los Dos Carnales tendrán actuación especial en Dodger Stadium para apoyar a lanzador sinaloense Julio Urías

El grupo regional mexicano Los Dos Carnales continúa destacando en la industria de la música latina, y recibió dos nominaciones a los Premios Latin Grammy 2021 en las categorías Mejor Álbum Norteño, por su álbum “Al Estilo Rancherón”, y en la categoría Mejor Canción Regional por el sencillo producido en colaboración con el artista Camilo, titulado Tuyo y Mío.

Reconocidos por la plataforma Pandora como uno de los Artistas Latinos a Seguir en 2021, Los Dos Carnales es uno de los grupos norteños más destacado en la escena regional mexicana en los últimos años, demostrando su talento y habilidad para contar historias.

Desde su lanzamiento en julio de 2020, su disco “Al Estilo Rancherón” ha obtenido más de 500 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, que se suman al resultado del vídeo musical de Tuyo y Mío con Camilo.

Este video alcanzó en marzo pasado, 1 millón de visualizaciones en sus primeras 8 horas después de su estreno en la plataforma de YouTube.

La semana pasada, Los Dos Carnales, quienes fueron reconocidos por Billboard como Artista Latino en Ascenso en 2020, participaron en el panel “Regional No More - Mexican Music Goes Global” (Ya no es regional – La música mexicana ahora es global) durante la Semana de la Música Latina Billboard en Miami compartiendo junto a figuras de la escena regional mexicana como Carin León, Eslabón Armado y Jimmy Humilde.

La agrupación ha construido una base de fanáticos que asciende a 10 millones de seguidores entre todas las plataformas de música, y reportan de manera regular más de 100 millones de reproducciones al mes, al tiempo que sus videos en conjunto ya sobrepasan 1 billón de visitas hasta la fecha en YouTube.

El dúo continúa con su gira “Cabrones y Vagos” en los Estados Unidos, México y Colombia, en donde han logrado agotar entradas. Los Dos Carnales también ganaron el Premio Juventud en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana por su colosal éxito El Envidioso” y en la categoría Nueva Generación Regional Mexicana.

Además, han recibido nominaciones a otros premios, como son los Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro, Billboard Music Awards y Latin Billboard Awards.