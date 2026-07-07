Este miércoles 8 darán a conocer los nominados a los Premios Ariel

Este miércoles 8 de julio la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer el listado definitivo de películas nominadas al Premio Ariel.

En la edición número 68 del máximo reconocimiento del cine mexicano se registraron en total 151 obras, para competir en las distintas categorías: 84 largometrajes y 67 cortometrajes.

Para que estos títulos pudieran ser seleccionados, debieron de haber contado con un estreno comercial de al menos siete días consecutivos o formar parte de la selección oficial de algún festival mexicano entre enero y diciembre de 2025.

En el caso de los cortometrajes, el requisito se limita a la selección oficial del circuito de festivales nacionales. Quedaron automáticamente excluidas aquellas producciones estrenadas de manera directa en plataformas de streaming.