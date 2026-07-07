Este miércoles 8 darán a conocer los nominados a los Premios Ariel

Este miércoles 8 de julio la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer el listado definitivo de películas nominadas al Premio Ariel.
En la edición número 68 del máximo reconocimiento del cine mexicano se registraron en total 151 obras, para competir en las distintas categorías: 84 largometrajes y 67 cortometrajes.
Para que estos títulos pudieran ser seleccionados, debieron de haber contado con un estreno comercial de al menos siete días consecutivos o formar parte de la selección oficial de algún festival mexicano entre enero y diciembre de 2025.
En el caso de los cortometrajes, el requisito se limita a la selección oficial del circuito de festivales nacionales. Quedaron automáticamente excluidas aquellas producciones estrenadas de manera directa en plataformas de streaming.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Academia Mexicana de Cine (@academiacinemx)
Una publicación compartida por Academia Mexicana de Cine (@academiacinemx)
Dentro de los largometrajes de ficción aparecen el drama coral de “Las Locuras”, de Rodrigo García, y el fenómeno de acción militar, “Contraataque”, de Chava Cartas, “En el camino”, de David Pablos; “Vainilla”, de Mayra Hermosillo; “O último azul”, del brasileño Gabriel Mascaro, premiada en Berlín con apoyo del FOCINE.
También compiten “Llamarse Olimpia”, de Indira Caro, y “La reserva”, de Pablo Pérez Lombardini.
En la sección de largo animado hay dos contendientes, “La gran historia de la filosofía occidental”, y el stop motion apoyado por Guillermo del Toro, “Soy Frankelda”, nominada al Annie Award.
En cine iberoamericano se inscribieron 10 producciones, entre ellas “Belén” de Argentina y “Un poeta” de Colombia.
En cortometraje de ficción hay 38 nominaciones, entre las que aparecen “5 pasos (para una despedida)”, “Alivios”, “Amare”, “Amor chiquito”, “Año de casados”, “Azul”, “Cabeza de pez” y “Cangrejos en el aire”.
En cortometraje documental “Aquí nadie sabe quién fui”, “Capitana partera”, “Con cuerdas y acordeón”, “El buzo que se quedó en tierra”, y “El pulmo”, entre otras, que en total son 20.
Cortometraje animación tiene nueve nominadas, entre ellas “Azulesepia”, “Desdoblándome”, “Las manzanas no flotan” y “Te prometo violencia”.