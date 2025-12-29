Este miércoles, llegará a su fin ‘Stranger Things 5’

Nueve años después de su lanzamiento en 2016, la serie “Stranger Things” prepara el final de sus temporadas, después de haber estrenado el pasado jueves 25 de diciembre los tres penúltimos episodios de su temporada 5, antes de su esperado capítulo final, a emitirse este miércoles 31 de diciembre.

Es un final que se repartió en tres partes: los primeros cuatro capítulos se estrenaron el 26 de noviembre bajo el título de “Volumen 1”; luego, se estrenaron tres episodios el 25 de diciembre, con el título de “Volumen 2”; y el octavo episodio, el último de toda “Stranger Things”, podrá verse en Netflix y en ciertas salas de cine en Estados Unidos el 31 de diciembre.

Los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, han sido herméticos sobre los detalles de la trama de los últimos episodios, pero han divulgado que los capítulos tendrán cada uno alrededor de una hora de duración, lo que indica que cada episodio será como una película, con mucha trama y desarrollo para no dejar cabos sueltos en la historia.

El tráiler final del Volumen 2 de la temporada 5 muestra muchas escenas de acción y revela que el llamado “Upside Down”, esa otra dimensión llena de monstruos que amenaza a los protagonistas desde el inicio de la serie empieza a colarse de manera masiva en la realidad y conducirá a un enfrentamiento directo contra el gran villano de ese inframundo, Vecna.

Netflix también divulgó una secuencia en la que el personaje de Eleven (Millie Bobby Brown) entrena en un campo de obstáculos y emplea sus poderes mentales como si fuese una Jedi, destrozando calabazas con un gesto de sus manos y dando saltos que desafían la gravedad.

Los hermanos Duffer dirigieron cinco episodios esta temporada final, con dos capítulos dirigidos por Frank Darabont (“The Shawshank Redemption”) y uno dirigido por Shawn Levy (“Deadpool & Wolverine”).

La trama de la 5 temporada

Los nuevos episodios se desarrollan en el otoño boreal de 1987, un año y medio después de los acontecimientos de la temporada 4.

“Hawkins, Indiana, está marcada por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes. Para complicar aún más su misión, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a esconderse de nuevo”.