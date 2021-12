Este miércoles se estrena en cines ‘The Matrix: Resurrections’

A 18 años de haber concluido la trilogía, es un hecho, Keanu Reeves regresa como Neo en la cuarta entrega de la saga The Matrix , que lleva por nombre The Matrix: Resurrections , la cual se estrenó en la madrugada de este miércoles, convirtiéndose así en uno de los filmes más esperados para cerrar el 2021.

En esta nueva entrega, de acuerdo a Warner Bros, el filme presentará a un Neo que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras en la Matrix, y otro en la realidad, enfrascando al personaje en la búsqueda de la verdad una vez más, retomando así los inicios de la saga, donde tendrá que elegir entre la pastilla azul o la roja.

El tráiler comienza con Thomas Anderson (Keanu Reeves) en una sesión de terapia donde comparte a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que ha tenido sueños que no eran solo sueños.

“¿Estoy loco?”, dice. Sabe que hay algo que no está bien, pero no recuerda qué es Matrix. Más adelante, Anderson (Reeves) se encuentra con una mujer (Carrie-Anne Moss) en una cafetería, se dan la mano, pero no se acordarán el uno del otro.