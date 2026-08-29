Este sábado 29 de agosto eligen a la nueva Miss Universo México 2026

Este sábado 29 de agosto de 2026, 32 candidatas compiten en la gran final de Miss Universe México en Los Cabos. La ganadora representará al país en la edición número 75 de Miss Universo, a celebrarse en Puerto Rico el próximo mes de noviembre, buscando mantener el alto nivel competitivo.
La representante de Sinaloa en el certamen es Cristina Guillén, originaria de Culiacán, tiene 33 años y de acuerdo con información que compartió Miss Universo México a través de redes sociales, estudió una licenciatura en Danza Contemporánea y se desempeña como maestra de Educación Artística en una escuela de educación básica.
El evento principal tiene como objetivo seleccionar a la sucesora de Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025, quien logró un desempeño destacado para México en certámenes internacionales. Su presencia añade un significado especial a la ceremonia de esta noche.
Para alcanzar esta etapa decisiva, las aspirantes superaron una semana de actividades y evaluaciones preliminares. Las fases incluyeron el desfile de traje nacional, entrevistas privadas con el jurado y las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, donde mostraron su preparación.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Miss Universe México (@missuniverse.mexico)
Una publicación compartida por Miss Universe México (@missuniverse.mexico)
La ceremonia de esta noche cobra un significado especial con la participación de Fátima Bosch, quien entregará el título nacional. La reina de belleza regresó a México tras sus compromisos internacionales para cerrar el ciclo que la llevó a la cima mundial.
El regreso de la soberana universal también trajo de vuelta las palabras que pronunció tras su victoria el año pasado. “Porque los sueños se convierten en realidad, y porque Dios así lo quiso, hoy estoy aquí”, señaló Fátima Bosch, Miss Universo 2025, frase que inspira a las 32 jóvenes que buscan emular su logro.
La nueva embajadora mexicana enfrentará el reto de mantener el nivel competitivo. Su preparación rumbo a Puerto Rico requerirá un enfoque integral, abarcando desde la oratoria y el manejo de medios, hasta el desarrollo de un proyecto social.
La transmisión de la gran final inicia a las 17:30 horas, tiempo del Pacífico. Los jueces evaluarán por última vez a las finalistas, calificando la seguridad, la proyección de la personalidad y la capacidad de respuesta bajo presión, más allá de la apariencia física.