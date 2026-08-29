Este sábado 29 de agosto eligen a la nueva Miss Universo México 2026

Este sábado 29 de agosto de 2026, 32 candidatas compiten en la gran final de Miss Universe México en Los Cabos. La ganadora representará al país en la edición número 75 de Miss Universo, a celebrarse en Puerto Rico el próximo mes de noviembre, buscando mantener el alto nivel competitivo.

La representante de Sinaloa en el certamen es Cristina Guillén, originaria de Culiacán, tiene 33 años y de acuerdo con información que compartió Miss Universo México a través de redes sociales, estudió una licenciatura en Danza Contemporánea y se desempeña como maestra de Educación Artística en una escuela de educación básica.

El evento principal tiene como objetivo seleccionar a la sucesora de Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025, quien logró un desempeño destacado para México en certámenes internacionales. Su presencia añade un significado especial a la ceremonia de esta noche.

Para alcanzar esta etapa decisiva, las aspirantes superaron una semana de actividades y evaluaciones preliminares. Las fases incluyeron el desfile de traje nacional, entrevistas privadas con el jurado y las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, donde mostraron su preparación.