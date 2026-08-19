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Este viernes se estrena ‘La Captura’, la película de Netflix sobre El Chapo

Netflix estrena este 21 de agosto La Captura, la película sobre la noche en que El Chapo y su escolta más cercano huyeron por el drenaje de Los Mochis, retrata la Operación Cisne Negro que derivó en la detención de Joaquín Guzmán Loera
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/08/2026 13:58
19/08/2026 13:58

Jorge Iván Gastélum Ávila, alias “El Cholo Iván”, fue durante años el hombre más cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán: jefe de gatilleros, escolta personal y jefe de plaza de Guamúchil con 200 hombres armados bajo su mando.

El 8 de enero de 2016, los dos fueron capturados juntos en Los Mochis, Sinaloa, tras huir por el drenaje de la ciudad. Ese episodio llega este 21 de agosto a Netflix en La captura, una película protagonizada por Alfonso Herrera.

El filme, dirigido por Chava Cartas y producida por Draco Films, reconstruye la Operación Cisne Negro desde el ángulo de los dos policías federales que interceptaron por accidente el vehículo robado en el que huían El Chapo y su lugarteniente. Juan Pablo Cruz García interpreta a Gastélum en la cinta.

Mientras la ficción lo convierte en personaje, el expediente real de Gastélum sigue abierto en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Enfrenta dos cargos: conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana con destino a Estados Unidos, y uso y descarga de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico. La pena máxima por el primer cargo es cadena perpetua; el segundo implica una sentencia consecutiva obligatoria de 30 años.

Jorge Iván Gastélum Ávila nació en mayo de 1981 en Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio serrano que vio crecer a Guzmán Loera. A los 14 años comenzó como cobrador de cuotas, según reportes locales. En su momento fue uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno mexicano.

$!Se trata de una historia inspirada en hechos reales y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández.
Se trata de una historia inspirada en hechos reales y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández.
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