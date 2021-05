Esto pasó en el nuevo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel...La Serie

La nueva entrega de la trama relata que, tras la devastadora muerte de su manager y amigo, Hugo López, Luis Miguel decide refugiarse en su casa de Acapulco con Sergio, su hermano menor, donde a la par comienza a trabajar en un nuevo disco al que llamaría “Segundo Romance” con Armando Manzanero y Kiko Cibrián.

En la historia se revela que ambos músicos tenían grandes diferencias de ideas, lo que complicó su colaboración y desanimó al intérprete, pero tras comprender la propuesta de Cibrián sobre no enfocarse en los boleros, como lo hiciera en “Romance”, y usar canciones de distintos géneros dándoles su toque personal, Luis Miguel logró convencer a Manzanero y los tres sacaron a flote el proyecto que en 1995 lo llevaría a ganar el premio Grammy como “Mejor álbum de pop latino”.

Otro de los momentos importantes que se retrata sobre la vida del cantante, es su reconciliación con Érika (Isabella Camil), quien regresa de New York y a pesar de que Luis Miguel está resentido con ella por no haberlo acompañado en el funeral de Hugo Lopez, él cree haberla perdido de nuevo lo hace ir a buscarla y deciden darse otra oportunidad.

No obstante, en esa época no todo era color de rosa para el intérprete de “Si nos dejan”, ya que su abuela paterna insiste en recuperar la custodia de Sergio y llevarlo a España, amenazando al cantante de que, en caso de impedirlo, revelará a la prensa lo que sabe sobre la desaparición de Marcela Basteri.

Paralelamente se narra otra parte de la historia de Luis Miguel, pero situada en el año 2006, donde, tras hacer enfurecer a Michell Salas por irse de viaje en navidad sin avisarle, el cantante le revela a su hija que durante años ha evitado a toda costa pasar las fiestas decembrinas en México, pues es la época en la que su madre, Marcela Basteri, cumpliría años (10 de diciembre) y prefiere viajar a lugares que no le recuerden a ella.

Durante el enternecedor momento, el intérprete decide abrirse más con Salas y mostrándole una cruz de oro le contó. “Esto me lo dió mi madre justo antes de que cantara en público por primera vez, cuando me lo dio me dijo que yo era su sol, tú eres el mío”, dijo el cantante, mientras le entregaba el preciado objeto a su hija, quien en agradecimiento lo abrazó efusivamente.

En este último episodio también se comienza a ver fracturada la relación entre Luis Miguel y Maruicio Ambrosi, quien presuntamente interpreta a Alejandro Asensi, ex manager y amigo del cantante.

Aunque Mauricio es quien interviene para que el “Sol de México” mantenga una buena relación con su hija, el intérprete se empieza a incomodar por la cercanía entre ellos y le advierte a Ambrosi que el padre de Michell es él, además de enterarse, por medio de una auditoría, que el accidente de Perú donde se dañó el oído, fue ocasionado por usar equipo de mala calidad, aparentemente autorizado por Mauricio.

Aunque se aclararon varios misterios en este capítulo, surgieron muchos más, como ¿Qué llevará a que Luis Miguel se aleje nuevamente de Érika?, ¿Cómo reacciona el cantante a las amenazas de su abuela? y si su distanciamiento de Ambrosi se debió al presunto romance que el empresario mantuvo con su hija cuando ella era menor de edad o a su aparente traición profesional.