Estrellas de la banda arropan a Germán Lizárraga en su homenaje

La noche de Viernes de Carnaval se escribió una página especial en su historia con la coronación de Mariana I como Reina de los Juegos Florales, en una ceremonia que rompió el protocolo tradicional y se fundió con la fuerza de la música sinaloense en un sentido homenaje a don Germán Lizárraga.

Usualmente, la coronación se realiza en un acto aparte, previo a la presentación artística estelar, sin embargo, esta vez el momento solemne ocurrió en pleno espectáculo, mientras la Banda Estrellas de Sinaloa interpretó temas tradicionales de banda sinaloense y la orquesta acompañó la velada.

Al son de Mi gusto es, Mariana I subió al escenario para recibir la corona, enmarcada por el sonido vibrante de los metales y el aplauso del público.

El espectáculo abrió con la participación especial del barítono Adán Pérez, quien interpretó “India Bonita”, dando un toque clásico y emotivo al arranque de la noche. Al ritmo de “El Barzón”, las princesas reales hicieron su entrada, arrancando ovaciones y marcando uno de los momentos más vistosos del programa.

Tras la coronación, resonó “Estoy Sufriendo”, éxito de la Banda Estrellas de Sinaloa, que acompañó los primeros pasos de la nueva soberana ya investida como Reina de los Juegos Florales. Portó un diseño de Andrés Romo, confeccionado por Sodelva Ríos.

La velada también tuvo un capítulo de reconocimiento. “El Rey de la Banda”, Germán Lizárraga, recibió un homenaje por sus 75 años de carrera artística. Visiblemente emocionado, tomó el micrófono ante miles de personas para agradecer.

“Me siento muy orgulloso, muy contento de estar aquí esta noche en el Estadio Teodoro Mariscal... qué puedo decirles, muy emocionado, muy comprometido porque me están obligando a portarme mejor, algo que sale de mi corazón, agradecerle a Dios, y a mi padre que me enseñó esta hermosa carrera”.