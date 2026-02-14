Estrellas de la banda arropan a Germán Lizárraga en su homenaje

La noche de Viernes de Carnaval se escribió una página especial en su historia con la coronación de Mariana I como Reina de los Juegos Florales, en una ceremonia que rompió el protocolo tradicional y se fundió con la fuerza de la música sinaloense en un sentido homenaje a don Germán Lizárraga.
Usualmente, la coronación se realiza en un acto aparte, previo a la presentación artística estelar, sin embargo, esta vez el momento solemne ocurrió en pleno espectáculo, mientras la Banda Estrellas de Sinaloa interpretó temas tradicionales de banda sinaloense y la orquesta acompañó la velada.
Al son de Mi gusto es, Mariana I subió al escenario para recibir la corona, enmarcada por el sonido vibrante de los metales y el aplauso del público.
El espectáculo abrió con la participación especial del barítono Adán Pérez, quien interpretó “India Bonita”, dando un toque clásico y emotivo al arranque de la noche. Al ritmo de “El Barzón”, las princesas reales hicieron su entrada, arrancando ovaciones y marcando uno de los momentos más vistosos del programa.
Tras la coronación, resonó “Estoy Sufriendo”, éxito de la Banda Estrellas de Sinaloa, que acompañó los primeros pasos de la nueva soberana ya investida como Reina de los Juegos Florales. Portó un diseño de Andrés Romo, confeccionado por Sodelva Ríos.
La velada también tuvo un capítulo de reconocimiento. “El Rey de la Banda”, Germán Lizárraga, recibió un homenaje por sus 75 años de carrera artística. Visiblemente emocionado, tomó el micrófono ante miles de personas para agradecer.
“Me siento muy orgulloso, muy contento de estar aquí esta noche en el Estadio Teodoro Mariscal... qué puedo decirles, muy emocionado, muy comprometido porque me están obligando a portarme mejor, algo que sale de mi corazón, agradecerle a Dios, y a mi padre que me enseñó esta hermosa carrera”.
Enseguida sonó “Yo sé que te acordarás”, tema que fue éxito de Banda El Recodo y que dio nombre al homenaje dedicado al maestro. La sorpresa llegó cuando Edén Muñoz subió al escenario. En medio de la emoción, se fundió en un abrazo con don Germán. Edén interpretó “Como en los viejos tiempos”, una de sus más recientes composiciones, y frente al público le expresó: “Lo admiro mucho”, mientras le obsequiaba un sombrero negro en señal de respeto y cariño.
Lluvia de estrellas
El homenaje alcanzó su punto más alto cuando el escenario se llenó de voces que han marcado época en la música sinaloense. Julio Preciado, El Mimoso, Carlos Sarabia, Saúl El Jaguar, Germán Montero y Pancho Barraza aparecieron uno a uno, desatando la euforia del público en lo que se convirtió en el momento cumbre de la noche.
Carlos Sarabia tomó el micrófono para interpretar “Llegaste tú”, uno de los grandes éxitos de Banda El Recodo, agrupación a la que perteneció y con la que dejó huella. Su voz potente y afinada arrancó aplausos y coros que retumbaron en todo el recinto.
Pancho Barraza subió al escenario para cantar “Mis canciones de amor” y “Mi amor y mi agonía”, envolviendo el ambiente en romanticismo y nostalgia, mientras el público encendía las luces de sus celulares y acompañaba cada verso. Quien no pudo faltar fue El Mimoso, sorprendió con una interpretación intensa de “Pena tras pena”, demostrando por qué es una de las voces más queridas del género, conectando de inmediato con los asistentes.
La emoción se desbordó cuando Julio Preciado y El Mimoso unieron sus voces para cantar “Acábame de matar”, recordando sus épocas en Banda El Recodo. El público, de pie, celebró ese instante cargado de historia, memoria y orgullo sinaloense, en un homenaje que reunió generaciones y confirmó la grandeza de la banda.
La noche avanzaba entre ovaciones cuando el homenaje regaló uno de sus momentos más íntimos. Julio Preciado apareció en escena y, lejos de los desplantes festivos, tomó asiento en un banco al centro del escenario.
Bajo una luz tenue, interpretó “Mi eterno amor secreto”, logrando que el bullicio se transformara en un silencio respetuoso. Cada frase fue coreada por el público, que respondió con aplausos prolongados y rostros visiblemente conmovidos. Más tarde, el ritmo volvió a encenderse cuando Saúl El Jaguar tomó el micrófono para cantar “Número equivocado”. Con su estilo potente y carisma característico, levantó nuevamente a los asistentes de sus asientos, sumando energía y pasión a una velada que transitó entre la nostalgia y la celebración.
Así, entre coronas, nostalgia y ovaciones, la noche confirmó que el Carnaval 2026 no solo celebra la belleza y la tradición, sino también la historia viva de la música sinaloense.