Estrellas de la música desfilan en alfombra roja de los MTV VMA

Los Ángeles reunió a lo mejor de la música en los Premios MTV a los Videos Musicales 2026. El evento, celebrado este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater, mostró a estrellas consolidadas y nuevos talentos desfilando por la alfombra roja, marcando el inicio de una noche de premios y homenajes.

Una diversidad de figuras de la industria musical participaron en este encuentro, reconocido por la mezcla de estilos y la relevancia de los artistas presentes.

Los Premios MTV a los Videos Musicales, conocidos por su influencia en la cultura pop, sirven como plataforma global para reconocer el impacto visual y artístico en la música. Cada edición genera expectativa por las presentaciones en vivo, los discursos de los ganadores y los momentos inesperados que marcan tendencia.

La alfombra roja evidenció una “mezcla vibrante de estrellas consagradas y talentos emergentes”, según reportaron los organizadores del evento. Entre los asistentes que lucieron sus atuendos destacaron los integrantes de Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, quienes llegaron con un estilo rocker chic.

También estuvieron presentes Chuck D y Flavor Flav, de Public Enemy. Taylor Swift acudió para recibir un galardón inaugural y estrenar su videoclip “Patient Zero”. LISA, de BLACKPINK, nominada a cuatro premios, desfiló con un conjunto rojo.

Sombr, encargado de un tributo a George Michael, mostró una hebilla con la palabra “sex”. RAYE, quien también homenajearía a George Michael, deslumbró con un vestido plateado. La diversidad de estilos reflejó la variedad musical celebrada durante la gala.

Madonna lidera la lista de nominados a los VMA con 13 menciones, seguida de cerca por Taylor Swift con 11. Sabrina Carpenter obtuvo nueve nominaciones, Ariana Grande ocho y Bruno Mars siete. Otros artistas como Ella Langley, PinkPantheress y Zara Larsson recibieron cinco.

El ícono del hip-hop Snoop Dogg fue el anfitrión de la ceremonia de 2026, transmitida en vivo por MTV y CBS.