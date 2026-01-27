Estrena Alejandro Sanz ‘Cuando nadie me ve’, su serie documental más íntimo

El proyecto, anunciado y promovido por el propio cantante en redes sociales, muestra a Sanz en espacios cotidianos, reflexionando sobre la música, su vida personal y el peso de una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música en español.

Alejandro Sanz abrió una nueva etapa de su carrera audiovisual con el estreno de Cuando nadie me ve, una serie documental original de Movistar Plus+ que ofrece un retrato íntimo del artista fuera del escenario.

La serie ya se encuentra disponible en Movistar Plus+. “Cuando nadie me ve” es una docuserie centrada en el lado personal, creativo y emocional de Alejandro Sanz. No se trata de un documental de conciertos ni de una biografía tradicional, sino de un retrato del artista lejos de los reflectores, en momentos de introspección, trabajo creativo y vida cotidiana.

La producción fue realizada como serie documental original y construida a partir de material inédito, grabaciones privadas y seguimiento directo al cantante, señala elimparcial.com

La narrativa se enfoca en mostrar el proceso creativo de Alejandro Sanz, su vida fuera del escenario y de las giras, así como sus reflexiones personales sobre la música, el éxito y el paso del tiempo, momentos cotidianos que rara vez se muestran al público, el contraste entre el personaje público y el hombre en privado.

La serie busca retratar al artista “cuando nadie lo ve”, es decir, en su entorno real, sin el formato de entrevista tradicional. Cuando nadie me ve fue concebida como una miniserie documental, desarrollada a partir de cientos de horas de grabación, material de archivo y seguimiento cercano.

Además de Alejandro Sanz, la serie incluye testimonios y apariciones de figuras de la música que han formado parte de su trayectoria y entorno creativo, entre ellas Shakira, Rosalía, Juanes, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra Nathy Peluso.

Estas participaciones ayudan a contextualizar su carrera y su impacto desde una perspectiva personal y profesional. La serie documental Cuando nadie me ve es una producción original de Movistar Plus+ y se encuentra disponible en exclusiva en esa plataforma.