Estrena Ariana Grande ‘Hate That I Made You Love Me’, tema de su nuevo álbum ‘Petal’

La cantante y actriz Ariana Grande inició oficialmente una nueva etapa musical con el lanzamiento de Hate That I Made You Love Me, sencillo principal de su próximo álbum Petal, producción que llegará el próximo 31 de julio bajo el sello Republic Records. El estreno de la canción estuvo acompañado por un lyric video inspirado en estética de cómic, donde predominan ilustraciones animadas y visuales coloridos que acompañan la letra del tema. El lanzamiento rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores, quienes esperaban nueva música tras el éxito de Eternal Sunshine. La artista escribió y produjo la canción junto a sus colaboradores habituales Ilya Salmanzadeh y Max Martin, nombres clave dentro de varios de los mayores éxitos de la cantante en la última década.

De acuerdo con información compartida por la propia cantante, Petal representará una etapa distinta dentro de su carrera artística, tanto a nivel sonoro como visual. Ariana Grande explicó que el concepto del álbum gira alrededor de la idea de crecer incluso en medio de momentos difíciles, señala elimparcial.com “Something that is full of life and growing through the cracks of something cold and hard and challenging” / Algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”, expresó la cantante al describir el proyecto.