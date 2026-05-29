Estrena Ariana Grande ‘Hate That I Made You Love Me’, tema de su nuevo álbum ‘Petal’

La cantante y actriz Ariana Grande inició oficialmente una nueva etapa musical con el lanzamiento de Hate That I Made You Love Me, sencillo principal de su próximo álbum Petal, producción que llegará el próximo 31 de julio bajo el sello Republic Records.
El estreno de la canción estuvo acompañado por un lyric video inspirado en estética de cómic, donde predominan ilustraciones animadas y visuales coloridos que acompañan la letra del tema. El lanzamiento rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores, quienes esperaban nueva música tras el éxito de Eternal Sunshine.
La artista escribió y produjo la canción junto a sus colaboradores habituales Ilya Salmanzadeh y Max Martin, nombres clave dentro de varios de los mayores éxitos de la cantante en la última década.
De acuerdo con información compartida por la propia cantante, Petal representará una etapa distinta dentro de su carrera artística, tanto a nivel sonoro como visual. Ariana Grande explicó que el concepto del álbum gira alrededor de la idea de crecer incluso en medio de momentos difíciles, señala elimparcial.com
“Something that is full of life and growing through the cracks of something cold and hard and challenging” / Algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”, expresó la cantante al describir el proyecto.
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El álbum fue coescrito y producido ejecutivamente por Ariana Grande e Ilya, productor sueco que ha trabajado con la artista desde 2014, cuando colaboraron en Problem, uno de los sencillos que marcó el inicio de su consolidación mundial dentro del pop.
La relación profesional entre ambos continuó en discos como Thank U, Next, Positions y Eternal Sunshine, proyectos donde también participaron figuras como Max Martin, considerado uno de los productores más importantes de la música pop contemporánea.
El sencillo llamó la atención de los fans por su sonido melancólico combinado con elementos pop contemporáneos y una letra centrada en las emociones posteriores a una relación complicada.
Aunque Ariana Grande no confirmó directamente quién inspiró la canción, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre posibles referencias personales dentro de la letra.
La cantante también habló recientemente del tema en Instagram, donde aseguró que se trata de una de las canciones más importantes para ella.
“One of my favorite songs I’ll ever write” / “Una de mis canciones favoritas de todas las que escribiré”., escribió Ariana Grande en redes sociales al presentar oficialmente el sencillo.
Además, aprovechó para agradecer nuevamente el trabajo de Ilya Salmanzadeh y Max Martin, quienes participaron activamente en la composición y producción de la canción.La reacción de los seguidores no tardó en aparecer.
En plataformas como X, TikTok e Instagram, miles de usuarios destacaron tanto la producción del tema como el regreso de Ariana Grande a una etapa musical más cercana al pop emocional que caracterizó parte de sus álbumes anteriores.